وزير التموين يوجه بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد على البطاقات

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى جديد رقم 24 بشان تيسير إضافة المواليد الجديدة على البطاقات

وتضمن التوجيه الوزارى بقبول طلبات الراغبين فى إضافة أبنائهم على البطاقات دون مطالبتهم بطبعة حاسب آلى معتمدة من مكاتب التأمينات "برنت تأمينات" أو مطالبتهم ببحث اجتماعى، وسيتم المطابقة مع التأمينات باستخدام الرقم القومى وكذلك مع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى .

كما أكد التوجيه بأن يتم الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية تسجيل بيانات المواليد والسابق إصدارها بالتوجيهات الوزارية " 19, 20, 21,22 " مع الأخذ فى الاعتبار ما ذكر فى هذا التوجه.