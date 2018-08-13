video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين يوجه بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد على البطاقات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:46 م
وزير التموين يوجه بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد على البطاقات على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أصدر الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى جديد رقم 24 بشان تيسير إضافة المواليد الجديدة على البطاقات 
وتضمن التوجيه الوزارى بقبول طلبات الراغبين فى إضافة أبنائهم على البطاقات دون مطالبتهم بطبعة حاسب آلى معتمدة من مكاتب التأمينات "برنت تأمينات" أو مطالبتهم ببحث اجتماعى،  وسيتم المطابقة مع التأمينات باستخدام الرقم القومى وكذلك مع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى .
 
كما أكد التوجيه بأن يتم الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية تسجيل بيانات المواليد والسابق إصدارها بالتوجيهات الوزارية " 19, 20, 21,22 " مع الأخذ فى الاعتبار ما ذكر فى هذا التوجه.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"نقابة الصحفيين" تتلقى طلبات إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

وزير التموين

برنت التأمينات

اضافة المواليد البطاقات




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة