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وزير البترول يتفقد شركة الإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:40 ص
وزير البترول يتفقد شركة الإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية الجديدة والوقوف على تقدم الأعمال فيها لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج ، قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتفقد الأعمال النهائية وبدء أعمال التشغيل التجريبى لمشروع الوحدة الجديدة لإنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" استعداداً لبدء التشغيل الفعلى وبدء الإنتاج الشهر القادم ، وبتكلفة استثمارية حوالى 233 مليون دولار.

وأكد الملا على أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة وتطوير مشروعات القيمة المضافة فى مجال تصنيع وتكرير البترول ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد أحد مشروعات برنامج وزارة البترول التى يتم تنفيذها حالياً بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة خاصة البنزين والبوتاجاز ، وبهدف العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى عن طريق زيادة الإنتاج المحلى من تلك المنتجات وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية سواء من خلال تطوير الوحدات الإنتاجية الحالية أو تنفيذ مشروعات جديدة تساهم فى تأمين احتياجات البلاد والحد من الاستيراد .

ويهدف المشروع إلى مضاعفة إنتاج شركة أنربك من البنزين 92 و95 عالى الأوكتين بزيادة حوالى 850 ألف طن سنوياً لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى حيث سترتفع نسبة مساهمة إنتاج الشركة من 10% من الاستهلاك المحلى إلى 5ر21% بعد البدء فى تشغيل المشروع مما سيترتب عليه خفض معدلات الاستيراد ، بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز ليصل إلى 38 ألف طن سنوياً، وتقوم بأعمال تنفيذ المشروع شركة إنبى كمقاول عام وشركة بتروجت بأعمال التركيبات .

وخلال الزيارة استعرض الكيميائى محمد حسنين رئيس شركة أنربك إنتاج الشركة من بنزين 92 و95  عالى الأوكتين ومنتجات البوتاجاز والبروبان والنافتا ، كما استعرض المشروعات المستقبلية للشركة التى ستساهم ايجابياً فى رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج خاصة بعد وضع وحدة انتاج البنزين الجديدة على الإنتاج وتشمل هذه المشروعات إنشاء وحدة الميثناتور ووحدتى فصل الريفورمات والسلفولان ووحدة إنتاج الأمونيا بالإضافة إلى مشروع معالجة وتدوير مياة الصرف الصناعى.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد ع الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد حتحوت نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائى أشرف الشامى نائب رئيس الهيئة للتكرير والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت وشباب البرنامج الرئاسى من قطاع البترول .


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