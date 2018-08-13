وزير الأوقاف: آثم شرعاً من لم يسدد مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأصل فى العبادة أن تغير الإنسان وتجعله يفعل الأفضل ويكون منضبطاً وخلاف ذلك يكون الشخص غير مستفيد من العبادة، وتابع: "النبى قال التاجر الصدوق الأمين ولم يقل الذى يحج كل عام وكثير الصلاة.. التجار إذا لم يدخل الجنة من باب الصدق والأمانة لم يدخل.. والقاضى إذا لذا لم يحكم بالعدل لم يدخل الجنة.. وكذلك الطبيب.. والمتهرب من الدولة من الضرائب ومن المياه والكهرباء آثم شرعا ويجب الالتزام والوفاء بالتزامات الدولة والقوانين ما دامت سارية".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن قنوات الجماعة الإرهابية تعمل على تشوية صورة الوطن وبث الكذب والشائعات وتحث المواطنين على عدم سداد فواتير المياه والكهرباء والضرائب، وتابع: "هدفهم هدم وإسقاط الدولة".

وأكد وزير الأوقاف، أنه عندما يكون المال ذهاب لبناء الدولة فهو واجب شرعى فى ظل هذا النظام الديمقراطى ومن يتهرب منه فهو آثم، مشدداً على ضرورة التزام شرع الله سبحانه وتعالى من أمانة وصدق فى القول والعمل، وتابع: "شرط قبول الطاعات المال الحلال".