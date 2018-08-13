video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: آثم شرعاً من لم يسدد مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:40 م
وزير الأوقاف: آثم شرعاً من لم يسدد مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأصل فى العبادة أن تغير الإنسان وتجعله يفعل الأفضل ويكون منضبطاً وخلاف ذلك يكون الشخص غير مستفيد من العبادة، وتابع: "النبى قال التاجر الصدوق الأمين ولم يقل الذى يحج كل عام وكثير الصلاة.. التجار إذا لم يدخل الجنة من باب الصدق والأمانة لم يدخل.. والقاضى إذا لذا لم يحكم بالعدل لم يدخل الجنة.. وكذلك الطبيب.. والمتهرب من الدولة من الضرائب ومن المياه والكهرباء آثم شرعا ويجب الالتزام والوفاء بالتزامات الدولة والقوانين ما دامت سارية".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن قنوات الجماعة الإرهابية تعمل على تشوية صورة الوطن وبث الكذب والشائعات وتحث المواطنين على عدم سداد فواتير المياه والكهرباء والضرائب، وتابع: "هدفهم هدم وإسقاط الدولة".

وأكد وزير الأوقاف، أنه عندما يكون المال ذهاب لبناء الدولة فهو واجب شرعى فى ظل هذا النظام الديمقراطى ومن يتهرب منه فهو آثم، مشدداً على ضرورة التزام شرع الله سبحانه وتعالى من أمانة وصدق فى القول والعمل، وتابع: "شرط قبول الطاعات المال الحلال".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: المتجرئون على ثوابت الدين والمتطرفون هدفهما تخريب المجتمع

وزير الأوقاف: مصر تحررت من الجماعات المتطرفة ولن نسمح باختطاف المنابر مرة أخرى

قناة المحور

90 دقيقة

وزير الاوقاف

مختار جمعه

محمد الباز

الخطاب الدينى

الكهرباء

الاخوان

ارهاب

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة