video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ورشة عمل لجراحات تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة بمستشفى جامعة المنصورة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:43 م
ورشة عمل لجراحات تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة بمستشفى جامعة المنصورة جامعه المنصوره -ارشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

تنظم  وحدة جراحة الغدد الصماء بقسم ٦  جراحة بمستشفى المنصورة الجامعى ورشة العمل الثانية  والخاصة هذة المرة بجراحة تحويل المسار بطريقة ساسى (SASI bypass)لتدريب  الاطباء المهتمين بجراحات السمنة المفرطة والذى سيعقد يومى الاربعاء والخميس ٢٩ و٣٠  اغسطس ٢٠١٨ بمستشفى المنصورة الجامعى.

تقام الورشة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب  واشراف الدكتور الشعراوى كمال  مدير عام المستشفى ، تنظيم الدكتور تامر يوسف رئيس قسم الجراحة العامة

يحاضر بورشة العمل  الخبير النرويجى البروفسير كارل فريدريك والاستاذ الدكتور طارق مهدى اساتذة جراحات السمنة المفرطة.

 


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنصورة تستقبل 576 مدمنا من سن 20 لـ 60 بنسبة شفاء 99% فى ثلاثة شهور

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة