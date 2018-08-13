ورشة عمل لجراحات تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة بمستشفى جامعة المنصورة

تنظم وحدة جراحة الغدد الصماء بقسم ٦ جراحة بمستشفى المنصورة الجامعى ورشة العمل الثانية والخاصة هذة المرة بجراحة تحويل المسار بطريقة ساسى (SASI bypass)لتدريب الاطباء المهتمين بجراحات السمنة المفرطة والذى سيعقد يومى الاربعاء والخميس ٢٩ و٣٠ اغسطس ٢٠١٨ بمستشفى المنصورة الجامعى.

تقام الورشة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب واشراف الدكتور الشعراوى كمال مدير عام المستشفى ، تنظيم الدكتور تامر يوسف رئيس قسم الجراحة العامة

يحاضر بورشة العمل الخبير النرويجى البروفسير كارل فريدريك والاستاذ الدكتور طارق مهدى اساتذة جراحات السمنة المفرطة.



