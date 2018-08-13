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واشنطن: تشكيل قوة فضائية منفصلة عن الجيش الحل الأمثل للتعامل مع الفضاء

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:33 ص
واشنطن: تشكيل قوة فضائية منفصلة عن الجيش الحل الأمثل للتعامل مع الفضاء وزير الدفاع الأمريكى
أ ش أ
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عبر وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، عن سعادته بتشكيل قوة فضائية باعتبارها إدارة منفصلة عن الجيش الأمريكي.

وأكد ماتيس - وفقا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين - أن إنشاء تلك الإدارة هو الحل الأمثل لإعادة ترتيب طريقة تعامل البنتاجون مع ما يخص الفضاء.

وجاءت تصريحات ماتيس على متن طائرته وهو فى طريقه إلى البرازيل التى يبدأ منها جولته إلى أمريكا اللاتينية.

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس قد أعلن موافقته على إنشاء البنتاجون قيادة عسكرية مخصصة للفضاء.

 


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