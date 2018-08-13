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واشنطن تدرج زعيم تنظيم "سرايا الأشتر" المقيم بإيران على قائمة الإرهاب

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:08 م
واشنطن تدرج زعيم تنظيم "سرايا الأشتر" المقيم بإيران على قائمة الإرهاب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الاثنين ، إدراج زعيم تنظيم "سرايا الأشتر" قاسم عبد الله على أحمد، المعروف باسم قاسم المؤمن، كإرهابى عالمى تحت القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذى رقم 13224، الذى يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا ، أو يشكلون خطر ، ارتكاب كبير لأعمال الإرهاب.

وجاء على الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الأمريكية أن تصنيف قاسم اليوم يضمن حرمانه من الموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ، ومن بين عقوبات أخرى ، يتم مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول فى أى معاملات معه.

وقاسم المؤمن هو أحد قادة كتائب الأشتر التى تتخذ من إيران مقراً لها ، وهى منظمة إرهابية أجنبية تم تعيينها من قبل الولايات المتحدة التى تسعى للإطاحة بالحكومة البحرينية.

وقالت الخارجية الأمريكية - فى بيان - إن المجموعة تم إنشاءها فى عام 2013 بهدف الإطاحة بالحكومة البحرينية ، حيث اغتالت ضباط شرطة فى العديد من الهجمات باستخدام قنابل وأسلحة ، لافتة إلى أن أعضاء المنظمة تلقوا أسلحة ومتفجرات من إيران.

وأدرجت الخارجية الأمريكية فى وقت سابق كلا من أحمد حسن يوسف، ومرتضى مجيد علوى المعروف بالسندى،  وهما عضوان فى سرايا الأشتر، ضمن لائحة الإرهاب


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