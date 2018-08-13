هيئة الطرق: نخطط لزيادة إيراداتنا الذاتية من الرسوم والإعلانات لـ3.5 مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق أن الهيئة تنفذ مشروعات طرق وكبارى جديدة بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019، وذلك وفقا لما وافقت على تخصيصه إليها وزارة التخطيط بالعام المالى الجارى، لافتا إلى أن الهيئة انفقت حتى الآن فى أقل من شهرين منذ بدء العام المالى الجديد حوالى 2 مليار جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أن إنفاق الهيئة لـ 2 مليار جنيه فى أقل من شهرين راجع إلى معدلات التنفيذ المتقدمة سواء فى طرق المشروع القومى للطرق الجارى تنفيذها خلال العام المالى الجارى أو المحاور والكبارى العلوية المدرجة بموازنة 2018/ 2019، مشيرا إلى أن الهيئة تخطط لزيادة مواردها الذاتية من رسوم وإعلانات الطرق واستغلال أراضها إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.

وقال رئيس هيئة الطرق إن الهيئة حققت 2.3 مليار جنيه إيرادات ذاتية من رسوم وإعلانات خلال العام المالى الماضى، وتخطط لزيادة هذا المبلغ بالعام الجديد من خلال حسن استغلال موارد الهيئة، متابعا: "فى السابق كانت إيرادات الهيئة حوالى 800 مليون جنيه.. العام الماضى وصلنا لـ 3 أضعاف الرقم الذى كان يحقق فى السابق تقريبا.. والعام الجارى نخطط لزيادة حجم المحقق العام الماضى.. وهذا يبين حجم المجهود لزيادة إيرادات الهيئة الذاتية".

وأوضح رئيس هيئة الطرق أن إيرادات الهيئة الذاتية ستوجه لإجراء الصيانة الدورية لشبكة الطرق القائمة ودعم موازنات المشروعات الجارى تنفيذها التى تتخطى معدلات تنفيذها المخطط لها خلال العام المالى الجارى، مستطردا: "نحاول تسريع وتكثيف معدلات التنفيذ.. لذلك أحيانا يتم استنفاذ البنود المخصصة لكل طريق بسبب تقدم معدلات التنفيذ.. ومن لابد من توفير تمويل إضافى لها سواء من خلال مخصصات إضافية من الحكومة أو من موارد الهيئة الذاتية".

ولفت اللواء ترك، إلى أن الهيئة تعمل فى تنفيذ خلال العام المالى الجارى ضمن المشروع القومى للطرق 6 طرق بأطوال 1180 كم تشمل رفع كفاءة وازدواج طريق القاهرة – أسيوط بطول 400 كم، ومشروع ازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد - البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط بأطوال 180 كم، ومشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بأطوال 325 كم، مع استكمال طريق الخدمة بطريق القاهرة - السويس من الطريق الدائرى الإقليمى إلى الطريق دائرى القاهرة الكبرى من خلال إنشاء طريقي خدمة ذهاب وعودة بإجمالى أطوال 37 كم.

وأشار اللواء ترك، إلى أن المشروعات التى تعمل الهيئة على تنفيذها خلال العام الجارى تضم مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسى علم بطول 213 كم، ومشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى ليصبح مكون من 4 حارات فى كل اتجاه، بجانب المحاور والكبارى العلوية الجارى تنفيذها مثل المرحلة الثانية من محور طما بسوهاج ومحور قوص - نقادة أعلى النيل فى قنا.