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"هقدر" معرض فنى بقصر ثقافة الأنفوشى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:52 ص
"هقدر" معرض فنى بقصر ثقافة الأنفوشى قصر ثقافة الأنفوشى - أرشيفية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث أقيمت فعاليات المعرض الفنى "هقدر" الخاص بمشاريع تخرج طلبة الدفعة ٥٦ قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بقاعة ناجى بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشى التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، افتتحه الفنانة حنان عمار الأستاذ بقسم الجرافيك، فى حضور نخبة من الفنانين التشكيليين. 

وفى بيت ثقافة ٢٦ يوليو أقيمت ورشة رسم طبيعة صامتة بالزيت، بالإضافة إلى ورشة نحت بارز لعمل قالب من الجبس بمرسم الطفل.

كما أقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة بعنوان "الكتابة الهيروغليفية والملك إخناتون" بمكتبة الطفل ألقتها نجاة سعيد، أعقبها ورشة لتدريب الأطفال على رسم عناصر من الطبيعة الحية كأوراق الأشجار، وتلوينها باستخدام الأقلام الخشب.

وبمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، أقام بيت ثقافة رشدى ورشة فنية بمقر بيت ثقافة 26 يوليو بثروت، كما عقد بيت ثقافة القبارى ندوة بعنوان "طرق الحفاظ على المياة" بالوحدة الصحية بالهانوفيل بالتعاون مع شركة مياة الشرب بالإسكندرية، ألقاها كلا من سناء أبو طبل والشيخ عبد الحميد عبد الوهاب  من وزارة الأوقاف، أعقبها ورشة فنية لعمل تصميم يعبرعن عيد الأضحى المبارك.

 

 

 


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