ننشر تفاصيل مذكرة "سياحة البرلمان" للحكومة بشأن مسار العائلة المُقدسة

كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى أرسلت تقريراً يضم العديد من التوصيات بشأن مسار العائلة المقدسة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإرساله لمجلس الوزراء، لدراسته وبدء تنفيذ النقاط التى دونتها اللجنة فى ضوء ما يزيد على ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة مع الوزراء المختصين حول هذا الشأن.

وأضاف "حمودة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن من بين التوصيات التى رصدتها اللجنة فى تقريرها، أن يكون هناك برنامج متكامل لمسار العائلة المقدسة، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من رجال الكنيسة لكل ما هو متعلق بالجانب الدينى ليكونوا بمثابة مُرجع دينى فى النقاط المُختلف عليها، وتجهيز المسار من ناحية المرافق والبنية الأساسية اللازمة لمرور المسار بشكل مستقر.

واستكمل عضو مجلس النواب تلك التوصيات، بالجانب الأمنى والتجهيز السياحى، لافتاً إلى أن هناك متابعة مستمرة من اللجنة مع الحكومة على ملف التطوير، ومراقبة مستجدات التطوير، فضلاً عن عقد اجتماعات أخرى لاستكمال النقاشات، مشدداً: "مسار العائلة المقدسة هو النمط الواعد فى السياحة المصرية، كونه يعتمد على الوازع الدينى، وهو أقوى تأثير".

وتابع الدكتور ابراهيم حمودة، : " الشريحة المستهدفة من وراء العائلة المقدسة كبيرة جداً، وفى حالة الترويج الناجح للنمط وتجهيزه تجهيز سياحى جيد، سيكون هناك العديد من المميزات منها طول مدة الإقامة التى ستُترجم فى إيرادات أكبر للمقصد المصرى".