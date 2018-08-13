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ننشر الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الإسماعيلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:25 ص
ننشر الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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أجرى اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية وذلك بهدف ضخ قيادات جديدة وتصعيد أخرى شابة للوصول إلى أعلى مستوى للأداء الأمنى تزامنا مع الأحداث والمستجدات على الساحه الداخليه.

شملت الحركه تعيين العميد عادل صيام مأمورا لقسم شرطة ثان الاسماعيلية العميد ابراهيم صدقى مامورا لمركز القنطرة غرب العميد محمد مكاوى مامورا لمركز القصاصين العميد هشام مروان مامورا لمركز ابوصوير والعميد احمد عاصم رئيسا لقسم الشكاوى والتحقيقات بمديرية الامن والعميد وليد المصرى مامورا لقسم المرافق والعميد وليد التابعى مامورا لقسم ثالث الاسماعيلية والمقدم محمد ابراهيم للامن والنظام بالمديرية والعميد غزالى محمد غزالى مامورا لمركز الاسماعيلية.

 كما شملت الحركة نقل الرائد مروان الطحاوى من رئيس مباحث مركز فايد الى رئيس مباحث مركز ابوصوير والرائد محمد هشام من رئيس مباحث مركز الاسماعيلية الى رئيس مباحث مركز فايد والرائد محمد جميل رئيسا لمباحث مركز القصاصين والرائد ايهاب صالح رئيسا لمباحث قسم ثان الاسماعيلية والرائد محمد جمال رئيسا لقسم ثالث الاسماعيلية والرائد محمد سكر رئيسا لمباحث القنطرة غرب والرائد احمد محمد صلاح شاهين رئيسا لمباحث القنطرة شرق والرائد اسامة العربى رئيسا لمباحث قسم اول الاسماعيلية والمقدم محمد فيصل رئيسا لمباحث التل الكبير والرائد عادل الجزار رئيسا لمباحث المرور والعقيد ايهاب مصطفى رئيسا لمباحث الاموال العامة والعقيد ولاء رضوان رئيسا لمباحث التموين والمقدم هانى عبدالهادى رئيسا لمباحث مركز الاسماعيلية والمقدم محمد سليمان من رئيسا لمباحث قسم ثالث الاسماعيلية الى رئيسا لعمليات ادارة البحث الجنائى والمقدم وائل معوض رئيسا لقسم المعلومات والمقدم محمد قنديل رئيسا لقسم التحريات والمقدم احمد الصغير رئيسا لقسم المخدرات والعقيد ياسر يوسف رئيسا لمباحث الاموال العامة والمقدم محمد عبدالتواب رئيسا لمباحث المصنفات والمقدم هشام محمد رئيسا لمباحث الاداب والمقدم عبداللة زعيمة من رئيس مباحث المرافق الى رئيس مباحث قوات الامن والرائد محمد فهيم من رئيس مباحث قوات الامن الى رئيس مباحث المرافق .

 كما شملت الحركة نقل الرائد محمد الشلقامى من ادارة المرور الى قوات الامن والنقيب السيد عبدالسلام من ادارة المرور الى ادارة الترحيلات والمقدم محمد عاطف من ادارة المرور الى ادارة الترحيلات والنقيب خالد الماظ من ادارة المرور الى ادارة الترحيلات كما تم تعيين العقيدعماد سرحان وكيلا لادارة مرور الاسماعيلية والمقدم محمود على نائبا لمأمور مركز القنطرة غرب والنقيب محمد خضر معاونا لمباحث المرور.

 

 

 


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