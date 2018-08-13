ميركل تستضيف بوتين السبت المقبل لبحث قضايا سوريا وأوكرانيا

رويترز

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل ستستضيف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خارج برلين يوم السبت المقبل ، لإجراء محادثات عن الحرب فى سوريا والعنف فى شرق أوكرانيا وقضايا الطاقة.

وذكر المتحدث اليوم الاثنين أن الاجتماع سيعقد فى قصر ميزبيرج خارج برلين.

وكان آخر اجتماع بين ميركل وبوتين فى مايو فى منتجع سوتشى الروسى المطل على البحر الأسود ، واجتمعت ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ورئيس أركان الجيش الروسى فاليرى جيراسيموف فى برلين الشهر الماضى.