"مياه دمياط" تحصل على شهادة الجودة لشبكات ومحطات صرف صحى "الزرقا"

كتب أحمد حسن

قال المهندس محمد بدوى عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بأن الشركة حصلت على شهادة الجودة فى الإدارة الفنية المستدامة (TSM) لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحى بمدينه الزرقا.

وأوضح المهندس محمد بدوى عسل، أن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول بجميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى إلى أعلى كفاءة ممكنة، لتقديم مياه شرب نقية، وبجودة عالية، مع انتظام الخدمة، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، بما يحقق مصلحة سكان محافظة دمياط.​