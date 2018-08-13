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"مياه القناة" تكثف إستعداتها لعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:02 م
"مياه القناة" تكثف إستعداتها لعيد الأضحى المبارك جانب من الجلسة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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 أكد المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، على بدء الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وأنه ستبدأ مرحلة جديدة بتطهير الشبكات بعد نجاح إنتهاء تطهير الخزانات بكافة القطاعات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مشيرا إلى أن طرود المحطات أصبحت خالية تماما من أية ملوثات بيكتيرية، وأنه لم يتم الموافقة أو قبول أية عينه غير مطابقة.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده رئيس مياه القناة لمناقشة الموقف البيئي، حيث تم الإشادة بالتعاون بين صحة البيئة وقطاع المعامل والجودة، وذلك بحضور المستشار عبد العال سلامه المستشار القانونى، والمهندسة مها عبد الفتاح ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء مجلس الإدارة.
 
كما تم خلال الاجتماع، استعراض أعمال غرفة العمليات الرئيسية والفرعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتفعيل الأعمال الخاصة بالت أكد من تطهير الشبكات حول المساجد وساحات الصلاة، التى تم تحديده فى المحافظات الثلاثة، ونقاط الذبيح وجهود التوعية من خلال ادارة التوعية بعدم إلقاء مخلفات الذبيح فى شبكات الصرف، وإعداد برنامج يضم توزيع بروشورات وملصقات توعية، سواء بالمرور على عدد من الأماكن بالميادين والأحياء والندوات لعدد من الشرائح، وقامت بالإعداد للاجتماع الدكتورة عبير خليل مدير عام العلاقات العامة والإعلام و أمين سر الجلسة.
 
 
 

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