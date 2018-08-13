موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية يستقبل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2018

كتب وائل ربيعى

يستقبل موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2018 ، الذين انطلق التنسيق الخاص بهم رسميا صباح اليوم الإثنين، وتستمر أعمال التنسيق حتى يوم الأحد المقبل 19 أغسطس الجارى.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2018

ويتقدم الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات برغباتهم من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية

www.tansik.egypt.gov.eg،

ثم يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات)، ثم يدخل الطالب برقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السرى الخاص به المدرج باستمارة النجاح، فيظهر للطالب بيان تأكيدى بأسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السرى الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمكن الرقم السرى الطالب من الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينه.

آليات الدخول على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2018

أما فيما يخص الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بعد الثانوية، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg ، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السرى الخاص به، ثم يظهر للطالب بيان تأكيدى بأسمه الثلاثى ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية)، ويحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السرى الخاص بة لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمكن الكود والرقم السرى الطالب من الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها، ثم يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

الحدود الدنيا فى تنسيق الدبلومات الفنية 2018

وينسق الطلاب رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية بحد أدنى 60 % للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية بالدور الأول عام 2018، حيث إن تنسيق هذه الشهادة يعد آخر تنسيق لشهادة متوسطة بعد الانتهاء من الثانوية العامة وبدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وفيما يخص دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها حددت الوزارة نسبة 60 % فأكثر للتقدم للتنسيق، حيث إن دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) يكون الحد الأدنى لهم 60% فأكثر، أما الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها بنسبة 60% فأكثر أيضا.