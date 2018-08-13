موجز 6.. السيسي: نرفض تحول اليمن لمنصة تهديد الملاحة فى البحر الأحمر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر أن يتحول اليمن لمنصة تهديد لحرية الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى ليس للأمن القومى المصرى فحسب؛ وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

قال تشانج ويكاى، الرئيس التنفيذى لشركة CSCEC الصينية، إن جميع أعمال البناء فى العاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن تنتهى فى غضون 3 سنوات ونصف حد أقصى.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات، تم رصد 8 شائعات انتشرت في 3 أيام، وتم التواصل مع الوزارات المعنية لتوضيح الحقائق، ومنها ما تردد من أنباء عن إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى جزئيا، لإجراء أعمال تطوير ورصف الطبقة الأسفلتية لكوبرى إيتاى البارود، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 6 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، أثناء استهداف أحد الأوكار الإرهابية فى مدينة 6 أكتوبر.

دخلت الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد - ذات الأصول المصرية - ضمن قائمة الترشيحات لخلافة مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا المركزى الذى يترك منصبه فى شهر يونيو المقبل بعد ست سنوات قضاها فى المنصب.

قررت النيابة الكلية بشبرا الخيمة، بإحالة قضية إرهابى كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة، لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.

قال أمين عام المركز الليبى للتنافسية الاقتصادية، فوزى عمار، إن الرئاسة التركية تمارس ضغوطات على مدير المصرف الليبى الخارجى محمد بن يوسف الذى يقيم فى تركيا، لتحويل الودائع الليبية بالعملة الصعبة التى تقدر بالمليارات إلى الليرة التركية، مؤكدا أن حجم الأموال الموجودة فى المصرف العربى التركى يملك فيه المصرف الليبى الخارجى أكثر من 60% مساهمات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع ما يرد اليها من شكاوى من المواطنين، وما يتم رصده من مطالبات عبر وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية.

شهدت محافظة قنا اليوم الاثنين، واقعة مؤسفة على خلفية حادث انهيار أجزاء من عقار مكون من 3 طوابق، مما أسفر عن مصرع أم وأطفالها الأربعة تحت الأنقاض.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الاثنين، وفاة 2 من الحجاج المصريين الموجودين بالسعودية، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

يحتفل المسلمون خلال أيام بعيد الأضحى المبارك للعام الهجرى الحالى 1439، حيث ستوافق وقفة عرفات يوم الاثنين 20 أغسطس الجارى، وسيكون العيد يوم الثلاثاء 21 أغسطس.

تراجعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب فى مصر أدنى سعر له خلال عام 2018، عقب أن تراجعت سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس 2017.

"ما فشلوا فى تحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون تنفيذه الآن بالمال عن طريق شن حرب اقتصادية"، هكذا خرجت تعليقات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى تعليقه على حزمة جديدة من العقوبات، أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على خلفية الرفض التركى لإطلاق سراح القس الأمريكى أندرو روبنسون، والذى اعتقلته أنقرة باتهامات تدور حول مشاركته فى التحرك العسكرى الذى استهدف إسقاط نظام أردوغان.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه موجة جديدة من فضائح الاعتداءات الجنسية تهز الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وتضع البابا فرانسيس أمام أكبر أزمة فى بابويته.

أطلقت ناسا المسبار الخارق "باركر" وهو أول مركبة فضائية من صنع الإنسان، مصمّمة لعبور الغلاف الجوّى للشمس، بتكلفة 1.5 مليار دولار، وتهدف لحماية الأرض من خلال كشف ألغاز العواصف الشمسية الخطيرة.

سقطات الفنان خالد أبو النجا تكررت عدة مرات خلال الفترة الماضية، واليوم وقع خالد أبو النجا فى سقطة جديدة، حيث هاجم مجددا ثوابت المجتمع، وأعلن دعمه حقوق المثليين والشذوذ الجنسى.

كشف فريق من العلماء أن الفياجرا يمكنها استعادة البصر للمكفوفين، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت الاختبارات أن العقاقير المضادة للعجز الجنسى قد توقف المزيد من فقدان الرؤية للمرضى الذين يتعرضون لسرقة بصرهم، ويمكنها حتى إصلاح الضرر الذي حدث بالفعل فى العين.

يواجه النادى الأهلى فريق النجمة اللبنانى، اليوم الاثنين، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، بحثاً عن الهدف رقم 100 فى تاريخ البطولة، بعدما نجح نجومه فى تسجيل 99 هدفاً على مدار مسيرته فى البطولات العربية.

تبرع الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى بمبلغ 4 ملايين بيزو لمؤسسة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.

أرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى الأندية يطالبها بإرسال البيانات الخاصة بالقاعدة الجماهيرية التى سيتم إصدار بطاقات لهم لحضور مباريات الدورى خلال 48 ساعة، وتحديداً قبل 15 أغسطس الجارى، من أجل إرسالها إلى الأمن.