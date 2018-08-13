موجز 10 مساء.. المدارس الخاصة: وزارة التعليم تقر زيادة فى رسوم الباصات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال أحمد الخطيب ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية بوزارة التربية و التعليم على أن أول مرة من الوزارة أن تعلن عن زيادات رسمية لوسائل النقل المدرسى، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المفروضة من الوزارة .

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى المقامة حاليًا باستاد برج العرب فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية ومازالت النتيجة هى التعادل السلبى، وسيطر الأهلى على مجريات اللقاء لكن لاعبوه أهدروا العديد من الفرص عن طريق ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومروان محسن، ليستحق هذا الشوط لقب "شوط الفرص الضائعة".

كشفت تقارير إنجليزية عن أن نادى ليفربول الإنجليزى، سيتقدم ببلاغ لدى أجهزة الشرطة الإنجليزية ضد النجم المصرى محمد صلاح، بسبب مخالفته لقواعد المرور، حيث كان نجم ليفربول يستخدم هاتفه المحمول خلال القيادة.

أعلن الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمنظومة العمل بها فى كافة أوجه العمل بصفة عامة ، وفيما يتعلق بالتعليم الخاص بصفة خاصة.

شهدت الفترة المسائية المجانية بمتحف سوهاج القومى إقبالا كثيفا من قبل أهالى محافظة سوهاج الذين تجمعوا أمام باب المتحف للدخول، حيث ضمت الجموع مختلف الأعمار السنية "أطفال وشباب وفتيات وأمهات ومتعلمين وغير متعلمين"، للمشاهدة على الطبيعة تاريخ أجدادهم الفراعنة داخل أكبر متحف بالصعيد والذى قام بافتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

قال الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إدراج طالبين ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تظلمهما وحصولهما على درجات زيادة، مؤكدًا على أن كل طالب سوف يحصل على حقة سواء درجات أو ترتيب ضمن قائمة الأوائل.

قال أحمد الخطيب ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية بوزارة التربية و التعليم على أن أول مرة من الوزارة أن تعلن عن زيادات رسمية لوسائل النقل المدرسى، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المفروضة من الوزارة .

أدى دعم ثلاثى محور الشر( قطر – تركيا - إيران) فى منطقة الشرق الأوسط للمنظمات الإرهابية إلى نزيف اقتصادى غير محدود ترتب عليه كساد اقتصادى وانهيار فى سعر العملة بشكل غير مسبوق.

قال السفير اليمنى لدى القاهرة محمد على مارم، إن اللقاء الثنائى الذى جمع الرئيس عبد ربه منصور هادى، بنظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناجح ومثمر بشكل كبير فى العديد من الملفات المشتركة سواء بالمنطقة أو أمن البحر الأحمر فضلاً عن أنه عزز العلاقات الثنائية التى هى قوية فى الأساس منذ زمن طويل، لافتاً إلى أن القاهرة تعمل بقوة من أجل استعادة الشرعية فى اليمن والوقوف فى وجه الانقلاب.

قال فوزى عفيفى، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إن قرار إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى وبرنت التأمينات من الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد جاء منعاً للزحام.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك منذ نحو أسبوع إلى أكثر من 400 قتيل، بحسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية الاثنين، بينما لا تزال فرق الإغاثة تعمل على انتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.





تنمية الصادرات بكل أنواعها سواء صناعية أو نفطية وغير نفطية، بالإضافة لرفع الصادرات الزراعية، جاء ضمن أحد المحاور الرئيسية والأهداف الأولى ضمن برنامج الحكومة الذى حظى بثقة البرلمان مؤخرًا، وبالرغم من أن الدولة بدأت منذ فترة فى رفع قيمة صادراتها إلا أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد الاستمرار فى تطوير هذا الجانب من ملف التجارة الخارجية لمصر، بالإضافة إلى العمل على تقليل حجم الواردات.