video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز 10 مساء.. المدارس الخاصة: وزارة التعليم تقر زيادة فى رسوم الباصات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:04 م
موجز 10 مساء.. المدارس الخاصة: وزارة التعليم تقر زيادة فى رسوم الباصات وزير التعليم
إضافة تعليق
نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال أحمد الخطيب ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية بوزارة التربية و التعليم على أن أول مرة من الوزارة أن تعلن عن زيادات رسمية لوسائل النقل المدرسى، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المفروضة من الوزارة .
 
 
 
 
مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى المقامة حاليًا باستاد برج العرب فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية ومازالت النتيجة هى التعادل السلبى، وسيطر الأهلى على مجريات اللقاء لكن لاعبوه أهدروا العديد من الفرص عن طريق ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومروان محسن، ليستحق هذا الشوط لقب "شوط الفرص الضائعة".
 
 
 
 
كشفت تقارير إنجليزية عن أن نادى ليفربول الإنجليزى، سيتقدم ببلاغ لدى أجهزة الشرطة الإنجليزية ضد النجم المصرى محمد صلاح، بسبب مخالفته لقواعد المرور، حيث كان نجم ليفربول يستخدم هاتفه المحمول خلال القيادة.
 
 
 
 
 
أعلن الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمنظومة العمل بها فى كافة أوجه العمل بصفة عامة ، وفيما يتعلق بالتعليم الخاص بصفة خاصة.
 
 
 
 
 
شهدت الفترة المسائية المجانية بمتحف سوهاج القومى إقبالا كثيفا من قبل أهالى محافظة سوهاج الذين تجمعوا أمام باب المتحف للدخول، حيث ضمت الجموع مختلف الأعمار السنية "أطفال وشباب وفتيات وأمهات ومتعلمين وغير متعلمين"، للمشاهدة على الطبيعة تاريخ أجدادهم الفراعنة داخل أكبر متحف بالصعيد والذى قام بافتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
 
 
 
 
قال الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إدراج طالبين ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة بعد تظلمهما وحصولهما على درجات زيادة، مؤكدًا على أن كل طالب سوف يحصل على حقة سواء درجات أو ترتيب ضمن قائمة الأوائل. 
 
 
 
 
 
قال أحمد الخطيب ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية بوزارة التربية و التعليم على أن أول مرة من الوزارة أن تعلن عن زيادات رسمية لوسائل النقل المدرسى، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المفروضة من الوزارة .
 
 
 
 
 
 
 
أدى دعم ثلاثى محور الشر( قطر – تركيا - إيران) فى  منطقة الشرق الأوسط للمنظمات الإرهابية إلى نزيف اقتصادى غير محدود ترتب عليه كساد اقتصادى وانهيار فى سعر العملة بشكل غير مسبوق.
 
 
 
 
 
قال السفير اليمنى لدى القاهرة محمد على مارم، إن اللقاء الثنائى الذى جمع الرئيس عبد ربه منصور هادى، بنظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناجح ومثمر بشكل كبير فى العديد من الملفات المشتركة سواء بالمنطقة أو أمن البحر الأحمر فضلاً عن أنه عزز العلاقات الثنائية التى هى قوية فى الأساس منذ زمن طويل، لافتاً إلى أن القاهرة تعمل بقوة من أجل استعادة الشرعية فى اليمن والوقوف فى وجه الانقلاب.
 
 
 
 
 
قال فوزى عفيفى، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إن قرار إلغاء شرط إجراء البحث الاجتماعى وبرنت التأمينات من الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد جاء منعاً للزحام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة  لومبوك منذ نحو أسبوع إلى أكثر من 400 قتيل، بحسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية الاثنين، بينما لا تزال فرق الإغاثة تعمل على انتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.
 

 
 
 
 
 
 
تنمية الصادرات بكل أنواعها سواء صناعية أو نفطية وغير نفطية، بالإضافة لرفع الصادرات الزراعية، جاء ضمن أحد المحاور الرئيسية والأهداف الأولى ضمن برنامج الحكومة الذى حظى بثقة البرلمان مؤخرًا، وبالرغم من أن الدولة بدأت منذ فترة فى رفع قيمة صادراتها إلا أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد الاستمرار فى تطوير هذا الجانب من ملف التجارة الخارجية لمصر، بالإضافة إلى العمل على تقليل حجم الواردات.
 

إضافة تعليق

موجز اخبار العاشرة

موجز العاشرة

المدارس الخاصة

وزارة التعليم




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة