مميش: توقيع عقدين بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد باستثمارات 70 مليون يورو

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، والمهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، توقيع عقدين باستثمارات تقدر بـ 70 مليون يورو بين المطور الصناعى "شركة شرق بورسعيد للتنمية" وكلا من شركة باج بورسعيد للتصنيع BAG East Port Said وشركة جيردا مصر للتصنيع Gerda Egypt، وذلك فى إطار قيام الشركة بتنمية وتطوير المساحة المخصصة لها من قبل المنطقة الاقتصادية عن طريق جذب عدد من الاستثمارات الأجنبية، وإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وبحسب بيان لهيئة قناة السويس، قام الفريق مهاب مميش، فى بداية لقائه بالوفد الألمانى بالترحيب بهم، قائلاً: أننا انتظرنا هذا اليوم، وهو أول خطوة على الطريق الصحيح فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتفعيل العقود التى تم توقيعها خلال العام الماضى، مع الجانب الألمانى، خاصة فى الاستثمار فى شرق بورسعيد.

وأضاف الفريق مميش، أن معدلات التنفيذ فى معالجة التربة والأعمال التى تتم بشكل عالمى، وبإيقاع سريع لاتجده فى العالم، يرجع إلى مجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى تنتهى أعمالها لتحسين التربة بنهاية العام ليبدأ المستثمرون فى إقامة مشروعاتهم.

وأعرب الفريق مميش، خلال كلمته عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام، وللاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد، متابعًا: "نعده بأن تكون المنطقة الاقتصادية من بين أقوى المناطق الاقتصادية فى العالم".

وبدأت مراسم التوقيع، من الجانب المصرى المهندس سامح عطية – العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، وعن الجانب الألمانى أسعد فرج، العضو المنتدب لشركة باج بورسعيد للتصنيع BAG East Port Said وشركة جيردا مصر للتصنيع Gerda Egypt.

وقال الفريق مهاب مميش، إن توقيع هذين العقدين بمثابة بداية التنمية الحقيقية لمنطقة شرق بورسعيد، فى ظل قيام المنطقة الاقتصادية بالعمل على تجهيز وترفيق المنطقة الصناعية والعمل على الانتهاء من الأرصفة.

وأضاف إن المنطقة تقدم كل الدعم للمستثمرين والمطورين بالمنطقة، وتعمل على الوفاء بإلتزاماتها وتسهيل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانات فى سبيل رضاء المستثمر وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

من جانبه، صرح المهندس سامح عطية العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، أن توقيع هذه العقود مع شركات صناعية ألمانية كأول مستثمرين صناعيين فى شرق بورسعيد، يؤكد على جدوى الاستثمار الأوروبى فى شرق بورسعيد بغرض خدمة السوق المحلى بمنتجات ذات جودة عالمية وكذلك تنافسية المنطقة لخدمة أسواق التصدير فى أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

كما أكد المهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة الشركة على التنسيق الكامل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير الأراضى والمرافق والخدمات الإدارية واللوجستية للمستثمرين فى التوقيتات المتفق عليها بدقة وكفاءة تمكن المستثمرين من إنشاء مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم بشكل منضبط.

ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاءات مطلع شهر نوفمبر المقبل بعد تسليم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الأرض الجارى تحسين خواص التربة بها من قبل الهيئة الهندسية.

ويقام المشروع الثانى على مساحة 20,000 متر مربع بتكلفة استثمارية مقدرة بــ15 مليون يورو، والمتوقع خلق فرص عمل جديدة الأكثر من 150 عامل، حضر توقيع العقدين السيد أوفى فولنر عضو مجلس إدارة شركة BAG البافارية واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية.

يذكر أنه فى سبتمبر الماضى شهد الفريق مهاب مميش مراسم التوقيع بالأحرف الأولى بين شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعى داخل المنطقة الشمالية "شرق بورسعيد" وبين الشركة البافارية الألمانية لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تضم المصانع صناعات الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الرى ومصنع للأبواب المصفحة وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية.

ويعد توقيع هذه الاتفاقيات قصة نجاح جديدة للمنطقة الاقتصادية مما ينعكس على تنمية البلاد وكذلك يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وهو ما تركز عليه خطة المنطقة الاقتصادية، وكذلك جذب استثمارات أجنبية مباشرة أخرى، ورفع تصنيف المنطقة.



مميش يشهد توقيع عقد بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمية



مميش يشهد توقيع عقد بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمية



مميش يشهد توقيع عقد بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمي



مميش يشهد توقيع عقد بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمية



مميش يشهد توقيع عقد بين البافارية الألمانية وشرق بورسعيد للتنمية