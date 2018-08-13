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الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:09 ص
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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بالسويس

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:02 ص
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بالسويس مستشفى السويس العام
السويس- سيد نون
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قتل شاب وأصيب اثنين آخرين فى مشاجره نشبت بين 4 أصدقاء بالسويس، عقب قيامهم بالتواجد داخل فرح شعبى بحى الجناين.

ونقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقامت النيابة العامة بالانتقال إلى المستشفى العام للاستماع إلى أقوال اثنين من المصابين.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بمقتل "أحمد جمال عبدالناصر" 17 عاما بسبب إصابته بطلق نارى، وأنه يوجد اثنين آخرين مصابين بطلقات نارية بالقرب من مزلقان سكة حديد المثلث.

وأكدت تحريات مباحث مديرية أمن السويس، أن 4 أصدقاء كانوا قادمين من فرح شعبى بحى الجناين، وخلال مرورهم من مزلقان سمة حديد المثلث نشب بينهم خلاف وقاموا بالاشتباك مع بعضهم البعض، وأن شاب قتل وأصيب اثنين آخرين بأعيرة نارية وهرب صديقهم الرابع.

وقررت النيابة العامة التحفظ على المصابين بالمستشفى لحين علاجهم، وطلبت تحريات المباحث النهائية عن الواقعة.

 

 

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