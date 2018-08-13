مطار القاهرة يشهد انطلاق 248 رحلة على متنها 22 ألف راكب

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية انطلاق 248 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها 22 ألفا و67 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 120 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي ليوم الأحد انتظاما في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.