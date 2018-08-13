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مطار القاهرة يستقبل 825 حاجا ترانزيت و3608 حجاج مصريين لنقلهم إلى السعودية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:26 ص
مطار القاهرة يستقبل 825 حاجا ترانزيت و3608 حجاج مصريين لنقلهم إلى السعودية مطار القاهرة الدولى
كتب ـ هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 825 راكبا ترانزيت وأجانب من الحجاج، و3608 حجاج مصريين، استعدادا لمغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن ركاب الترانزيت يصلون المطار على متن 5 رحلات قادمة من دول أمستردام ولندن ونيويورك، استعدادا لنقلهم على طيران مصر للطيران إلى المدينة المنورة وجدة لأداء مناسك الحج، كما تستقبل الصالة الموسمية 275 راكبا أيضا، مغاردين إلى الأراضي السعودية ما بين عمل وإقامة.
 
كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، شهدت استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية، استعدادا لانطلاق موسم الحج لهذا العام، على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، المقرر أن تختتم جسرها الجوي الاربعاء المقبل، لنقل أكثر من 50 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة.
 

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