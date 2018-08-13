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مصرع 4 عمال وفقدان 13 فى انفجار للغاز بمنجم باكستانى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:02 ص
مصرع 4 عمال وفقدان 13 فى انفجار للغاز بمنجم باكستانى انفجار - أرشيفية
إسلام أباد (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الباكستانية أن انفجارا للغاز وقع بمنجم للفحم تسبب فى مقتل 4 عمال وفقدان 13 آخرين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، عن المسئول بالشرطة المحلية واجيت خان قوله إن الانفجار وقع في قرية "سانجدي" الكائنة على بعد نحو 50 كيلومترا شرق مدينة "كويتا".

وأضاف أن عمال الإغاثة تمكنوا من انتشال 4 جثث، مشيرا إلى أن تسرب الغاز يعرقل عملية البحث والإنقاذ عن العمال المفقودين داخل المنجم.

يشار إلى أن حوادث المناجم شائعة في باكستان بسبب عدم تطبيق لوائح السلامة.

 

 


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