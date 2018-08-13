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مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:45 ص
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا انهيار منزل - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما جارى البحث عن آخرين تحت أنقاض منزل انهار صباح اليوم بمنطقة الذبيدى وسط مدينة قنا مكون من 3 طوابق. 
 
 
وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرافق، بلاغا يفيد انهيار منزل بمنطقة الذبيدى بالقرب من مسجد السيد عبدالرحيم القنائى وسط مدينه قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدنى وتمكنت القوات من استخراج 4 جثث حتى الآن من تحت أنقاض المنزل المنهار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن آخرين تحت أنقاض العقار المنهار. 
 
 
 
 
 
 

 


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اسعاف قنا

انهيار عقار

منطقة الذبيدى




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