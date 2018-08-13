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الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:14 ص
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مصرع 12 جندياً أفغانياً فى هجوم لطالبان على معبر حدودى مع طاجيكستان

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:57 ص
مصرع 12 جندياً أفغانياً فى هجوم لطالبان على معبر حدودى مع طاجيكستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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لقى 12 جنديا أفغانيا مصرعهم وأصيب 4 آخرون، فى هجوم عنيف شنه مسلحو طالبان على معبر "آى خانم" الحدودى فى ولاية تخار المتاخمة لطاجيكستان، الليلة الماضية، وهذه هى المرة الرابعة التى تتعرض فيها نفس النقطة لهجمات المتمردين.

وأشار جواد هجرى المتحدث باسم حاكم ولاية تخار - فى تصريحات خاصة أدلى بها لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إلى أن "12 عنصراً بالقوات الأمنية قتلوا هناك، غير أنه تم إلحاق خسائر فادحة بالمعارضة المسلحة".

وأوضح هجرى أن الجنود خاضوا معركة عنيفة مع المسلحين استمرت 3 ساعات ، وأرسلت السلطات تعزيزات إلى المنطقة حتى قامت بالسيطرة على الوضع .

وصباح اليوم ترأس قائد شرطة ولاية تخار وفداً أمنياً لتفقد الموقع عن كثب ، وخاصة أن الهجوم تكرر ثلاث مرات فى السابق، آخرها نهاية شهر يونيو الماضي.

ويقع معبر آى خانم على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان ويحظى بأهمية تاريخية وأثرية، وتم تفعيل المعبر من قبل تحالف الشمال الذى كان يقاتل حركة طالبان فى تسعينيات القرن الماضى، للتواصل مع بلدان آسيا الوسطى، لكن تراجع دوره خلال السنوات الماضية بسبب ضعف البنية التحتية وتردى الطرق هناك .

 


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طاجيكستان

مسلحو طالبان

افغانستان

معبر حدودى مع طاجيكستان

طالبان




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