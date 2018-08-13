مصرع 10 مشجعين من فريق برشلونة فى انقلاب حافلتهم بمدينة كوينكا

(أ ف ب)

أعلنت هيئة المرور فى الإكوادور أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 35 آخرين بجروح فى انقلاب حافلة كانت تقلّ مشجّعى "نادى برشلونة الرياضى.

وقالت الهيئة فى بيان إن المشجّعين كانوا عائدين على متن الحافلة من مدينة كوينكا (جنوب) حيث خاض فريقهم مباراة فى الدورى الوطنى لكرة القدم الى مدينتهم جواياكيل جنوب غرب.

وأوضح البيان أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحافلة انقلبت ما أسفر عن مصرع 10 مواطنين، فى حين أصيب 35 آخرين بجروح".

ووقع الحادث قرابة الساعة 21,30 ت غ على الطريق بين كوينكا وكوليتورو، وبحسب الهيئة فإن الحافلة اجتازت بنجاح آخر فحص فنى خضعت له.

وقال رئيس "نادى برشلونة الرياضى" الحارس الدولى السابق خوسيه فرانسيسكو سيفالوس فى تغريدة على تويتر "تلقينا بمزيد من الألم نبأ الحادث الذى تعرّض له مشجعونا الذين توجهوا الى كوينكا لتشجيع فريقنا".

وأضاف إن "الاشخاص الذين توفوا سينقلون الى كوينكا احتراما للإجراءات القانونية" فى حين ان "الجرحى سيعالجون فى مستشفيات القطاع العام فى ولاية ازواى".