video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع 10 مشجعين من فريق برشلونة فى انقلاب حافلتهم بمدينة كوينكا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:08 ص
مصرع 10 مشجعين من فريق برشلونة فى انقلاب حافلتهم بمدينة كوينكا مشجعى نادى برشلونة
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة المرور فى الإكوادور أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 35 آخرين بجروح فى انقلاب حافلة كانت تقلّ مشجّعى "نادى برشلونة الرياضى.

وقالت الهيئة فى بيان إن المشجّعين كانوا عائدين على متن الحافلة من مدينة كوينكا (جنوب) حيث خاض فريقهم مباراة فى الدورى الوطنى لكرة القدم الى مدينتهم جواياكيل جنوب غرب.

وأوضح البيان أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحافلة انقلبت ما أسفر عن مصرع 10 مواطنين، فى حين أصيب 35 آخرين بجروح".

ووقع الحادث قرابة الساعة 21,30 ت غ على الطريق بين كوينكا وكوليتورو، وبحسب الهيئة فإن الحافلة اجتازت بنجاح آخر فحص فنى خضعت له.

وقال رئيس "نادى برشلونة الرياضى" الحارس الدولى السابق خوسيه فرانسيسكو سيفالوس فى تغريدة على تويتر "تلقينا بمزيد من الألم نبأ الحادث الذى تعرّض له مشجعونا الذين توجهوا الى كوينكا لتشجيع فريقنا".

وأضاف إن "الاشخاص الذين توفوا سينقلون الى كوينكا احتراما للإجراءات القانونية" فى حين ان "الجرحى سيعالجون فى مستشفيات القطاع العام فى ولاية ازواى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسبانى للمرة الـ13 على حساب إشبيلية.. فيديو

رسميا.. ميسي الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة بـ33 لقبا

فالفيردى يعادل رقم كوبر بعد تتويج برشلونة بالسوبر الإسبانى

برشلونه

فريق برشلونه

اخبار الرياضه

مشجعى برشلونه




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة