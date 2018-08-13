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مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله بالفيوم

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:32 ص
مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله بالفيوم جثه - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعه، إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته، بالطابق الثانى، بدائرة قسم أول الفيوم، بعد أن قفز منها أثناء لهوه، ونقلت جثته لمستشفى الفيوم العام.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول الطفل "بفلى باسم عياد" (3 سنوات)، ومقيم بأبراج المعلمين بجوار بنك الإسكندرية، "جثة هامدة" إدعاء سقوطة من علو.

انتقلت مباحث القسم إلى المستشفى، وقال والد الطفل، ويدعى "باسم عياد.غ" (44 سنة- مدرس)، فى محضر الشرطة، أنه أثناء لهو نجله بشرفة شقتهم بالطابق الثانى، صعد أعلى كرسى خشبى، وقفز، مما أدى لسقوطه أرضا وحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

وذكر تقرير مفتش الصحة، أنه بالكشف الطبى على جثة الطفل، تبين أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5324 لسنة 2018م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق

 

 


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