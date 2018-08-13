مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج -البحر الأحمر

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 108 دائرة مركز أخميم انقلاب سيارة ملاكى على الطريق يقودها طالب، مما نتج عنه وفاة قائد السيارة وشقيقته وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفين ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها العميد عبد الحميد حفنى عبد الحميد مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية والمقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث أخميم، والرائد إبراهيم صقر معاون المباحث أنه أثناء سير السيارة رقم 4094 ملاكى سوهاج قيادة أحمد جمال أحمد السيد 24 سنة طالب، ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج انفجر الإطار الخلفى الأيسر ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وأية جمال أحمد 17 طالبة وإصابة سماح محمد رشاد مدبولى 45 سنة ربة منزل "والدة المتوفيان" ومنة جمال أحمد سنة 13طالبة، وغادة جمال أحمد 20 سنة طالبة " نجلتى المصابة الأولى" وداليا محمد رشاد مدبولى 35 سنة ربة منزل، ومصطفى إسماعيل منصور 6 سنوات ويقيمون بذات الناحية " باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال عم قائد السيارة محمد أحمد محمد السيد 58 سنة مأمور ضرائب ويقيم بناحية سلامون دائرة مركز طما قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9018 جنح المركز لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة .