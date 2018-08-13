مصدر أمنى عراقى: زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى ميت سريريا

بغداد (أ ش أ)

قال مصدر أمنى عراقى إن زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى ميت سريريا، مشيرا إلى أن التنظيم رشح أبو عثمان التونسى خلفا له.

وأضاف المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين"أن مصادر استخبارية أفادت بأن طيران القوة الجوية استهدف فى شهر يونيو الماضى اجتماعا لقيادات تنظيم داعش فى الأراضى السورية وذلك استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين".

وأوضح أن من بين المصابين زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى، الأمر الذى دفع بعض قيادات داعش غير العراقيين إلى ترشيح المدعو أبو عثمان التونسى لتولى القيادة خلفا للبغدادى.. مشيرا إلى أن ترشيح المدعو عثمان التونسى تسبب بخلافات حادة وانقسامات غير مسبوقة فى صفوف التنظيم.