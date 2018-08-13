video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:34 م
مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أجرى اللواء أحمد عتمان مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية جولة مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق المديرية، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة أى ظروف طارئة، شملت (إدارة قوات الامن - مركز شرطة قويسنا – مركز شرطة بركة السبع).

كما تفقدا إدارة قوات الأمن وديوان مركز شرطة قويسنا وديوان مركز شرطة بركة السبع، حيث التقيا بالضباط والأفراد وطالبا باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وضرورة الإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين، وخاصه ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما افتتحا نادى ضباط الشرطة بالمنوفية بحضور لفيف من قيادات وضباط المديرية وبعض الضباط، وقد بدأت مراسم حفل الافتتاح بقص الشريط تلاها جولة داخل النادى، بالإضافة إلى حفل بالقاعة الرئيسية توج بتكريم الحضور من قيادات الوزارة ووجه الجميع الشكر للوزارة على جهودها.

 

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا (1)
 

 

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا (2)
 

 

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا (3)
 

 

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا (4)
 

 

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا (5)
 

 

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا (6)
 

 

مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا (7)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق هائل نشب داخل حظيرة ماشية فى المنوفية

اخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

مدير أمن المنوفيه




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة