مساعد وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان معسكر قوات الأمن بقويسنا

المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اللواء أحمد عتمان مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية جولة مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق المديرية، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة أى ظروف طارئة، شملت (إدارة قوات الامن - مركز شرطة قويسنا – مركز شرطة بركة السبع).

كما تفقدا إدارة قوات الأمن وديوان مركز شرطة قويسنا وديوان مركز شرطة بركة السبع، حيث التقيا بالضباط والأفراد وطالبا باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وضرورة الإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين، وخاصه ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما افتتحا نادى ضباط الشرطة بالمنوفية بحضور لفيف من قيادات وضباط المديرية وبعض الضباط، وقد بدأت مراسم حفل الافتتاح بقص الشريط تلاها جولة داخل النادى، بالإضافة إلى حفل بالقاعة الرئيسية توج بتكريم الحضور من قيادات الوزارة ووجه الجميع الشكر للوزارة على جهودها.



























