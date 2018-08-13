مركز بصيرة يبحث اليوم الاستفادة من الجمهور فى توفير بيانات التنمية المستدامة

كتب : مصطفى عبد التواب

ينظم المركز المصرى لبحوث الرأى "بصيرة" مؤتمر لبحث الاستفادة من الجمهور العام فى توفير بيانات أهداف التنمية المستدامة".

ويعقد المؤتمر صباح اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع مركز بحوث التنمية الدولية الكندى – IDRC.

جدير بالذكر أن بصيرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد إطلق مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر فى مصر وصندوق الأمم المتحدة الإنمائى.