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الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:14 م
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مدير أمن سوهاج يعتمد الحركة الداخلية لكافة الإدارت

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:14 م
مدير أمن سوهاج يعتمد الحركة الداخلية لكافة الإدارت مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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اعتمد اللواء هشام الشافعى  مدير أمن سوهاج اليوم  الحركة الداخلية الخاصة بالقيادات والضباط بكافة الإدارات ، وعلى رأسهم إدارة البحث الجنائى.

وقد راعت الحركة البعد الاجتماعى وضخ دماء جديدة من أجل تنشيط العمل، ورفع من معدلات الأداء على مستوى  العمل الشرطى من أجل إعلاء سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، والتصدى بكل حسم لأى محاولات تعكر صفو الأمن العام.

الجدير بالذكر أن الحركة لم تشهدا تغيرات كبيرة فى الضباط وقد تلاحظ حدوث بعض التغيرات بالمراكز الجنوبية بدائرة مديرية أمن سوهاج بالإضافة إلى تعين قيادات جديدة بدلا من القيادات الأمنية التى تم تصعيدها أو نقلها أو إحالتها للمعاش.

 

 


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