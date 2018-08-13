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مدير أمن السويس يصدر حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:25 م
مدير أمن السويس يصدر حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة مدير أمن السويس
السويس - سيد نون
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أصدر اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بالمديرية والأقسام المختلفة بالمحافظة، حيث شملت الحركة قيام مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن اللواء خالد إبراهيم بأجراء تنقلات لمواقع ضباط البحث الجنائى بالمديرية.

 

واستمر أيضا عدد من ضباط الشرطة بمواقعهم السابقة، فى مقدمتهم المقدم محمد عابد رئيس لمباحث شرطة مرور السويس والنقيب احمد الفولى معاون لمباحث شرطة المرور والملازم اول محمد عزب مباحث مرور السويس.

 

كما تقرر من خلال حركة التنقلات تولى المقدم خالد عبدالناصر منصب رئيس قسم المعلومات بمديرية والنقيب محمود إسماعيل رئيس وحدة الأشخاص المطلوبة بقسم المعلومات الجنائية امن السويس والنقيب احمد عبيد رئيس لمباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن السويس والنقيب محمد العسكرى رئيس لمباحث قسم شرطة السويس والمقدم حسن عبدالغفار رئيس لمباحث قسم شرطة فيصل والمقدم على جابر رئيس لمباحث قسم شرطة الأربعين والمقدم احمد داود رئيس لمباحث قسم شرطة عتاقة والنقيب عبدالرحمن أبو الفضل رئيس لمباحث قسم شرطة الجناين والمقدم شريف أمين رئيس لمباحث التموين.


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