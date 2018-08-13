محمود علم الدين: زيادة بأسعار الصحف القومية اليومية جنيه و"الأسبوعى" جنيهان

كتب محمود العمرى

أكد الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، البدء فى وضع دراسة اقتصادية متكاملة حول إنشاء مصنع للورق يخدم الصحف فى مصر، ويتم بحث ذلك من خلال الاستثمارات الضخمة للمصنع، ووضع دراسة متكاملة له، وبحث مصادر التمويل ومعدلات الطلب التى ستكون عليه.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للصحافة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم بحث ذلك من خلال لجنة تعد دراسة دقيقة فى ذلك، لبحث معدلات الطلب والاحتياجات المحلية فى ذلك ، لافتا أن وجوده سيحل الكثير من الأزمات المتعلقة بغلاء أسعار الورق، ولكنه يحتاج إلى وضع الخطط المتكاملة لإنشاءه .

وتابع "علم الدين" أن الحديث عن زيادة أسعار الصحف سيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع المقبل مع رؤساء تحرير ومجالس إدارت الصحف، وستكون الزيادة جنيه على كل عدد يومى، و2 جنيه على العدد الأسبوعى، وذلك بالنسبة للصحف القومية، ويترك غلاء أسعار الصحف الخاصة بناءً على قرار كل صحيفة .