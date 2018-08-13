محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء مبنى النيابة الجديد بمدينة بور فؤاد

بورسعيد - السيد فلاح

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء نيابة بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة الجزئية والمنتظر افتتاحها رسميًا الخميس المقبل.

وأصدر محافظ بورسعيد، خلال تفقده موقع العمل، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء، استعدادًا للافتتاح، لتقدم خدماتها للمواطنين.

وأشار الغضبان، إلى أن المبنى نتاج التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ويأتى استجابة لأهالى مدينة بورفؤاد لتوفير الجهد والوقت عليهم، مشددا على أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة التى تبدأ من كوبرى منطقة الحرفيين وحتى مبنى النيابة أمام مساكن الجزيرة.



محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء مبنى نيابة بورفؤاد



محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء مبنى نيابة بورفؤاد



محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء مبنى نيابة بورفؤاد



محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء مبنى نيابة بورفؤاد



محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء مبنى نيابة بورفؤاد