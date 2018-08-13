محافظ بنى سويف: رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أصدر المهندس المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تعليماته برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق وتواجد المسئولين التنفيذيين وذلك كنظام سارى ودائم وليست حالة استثنائية مرتبطة بالمواسم والأعياد فقط.

و أكد حبيب أنه تم اعداد خطة عمل يتم تنفيذها تتكامل فيها كل الجهود التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول.

كما أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن بالاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ على جمالها حتى تظهر المحافظة ومدنها ومراكزها بصورة حضارية أمام الزائرين فى العيد، وكذلك فتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال الإجازة، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين ورفع المخلفات أولا بأول.

و أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين غرف العمليات بمديريات التموين والطب البيطرى والشئون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق،وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والت أكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات،موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

ولتنفيذ توجيهات المحافظ فى هذا الشأن عقد اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد اجتماعا، فى حضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى قطاعات الأوقاف والتموين والصحة والكهرباء والطب البيطرى وشركة المياه والأزهر والشباب والرياضة وغيرهم فضلاعن عدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة,وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية لاستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها من خلال التنسيق مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالمديريات والمصالح الحكومية.

كما تناول الاجتماع استعراض خطط عمل القطاعات الخدمية لاستقبال العيد،حيث أتمت مديرية الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى بتخصيص 135ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن و مراكز وقرى المحافظة، بواقع 27 ساحة بمركز ومدينة بنى سويف، و16 ساحة بمركز ومدينة ناصر، و7 ساحات بالواسطى، و29 ساحة باهناسيا، و26 ساحة فى مركز ومدينة ببا، و15 ساحة فى سمسطا، و15مثلها للفشن مع تجهيز (270) خطيبا بواقع 2 خطيب لكل ساحة (خطيب أساسى وآخر احتياطى)لأداء الخطبة والصلاة،، وإعلان حالة الطوارئ فى الأجهزة التنفيذية والرقابية

وتم التشديد على تكثيف الحملات المشتركة من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين على الأسواق والمحال التجارية للت أكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة المعروض بالأسواق , مع فتح جميع المجازر التابعة للطب البيطرى للأهالى (بالمجان) وتدعيم المجازربعدد كاف من الأطباء البيطريين للقيام بالكشف على المذبوحات بالمجازر والبالغ عددها 17 مجزراً منتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة بواقع (2) مجزر بالواسطى، و(3) مجازر بمركز ومدينة ناصر،و(3) مجازر بمركز ومدينة بنى سويف، (4) مجازر بمركز ومدينة ببا، و(2) فى سمسطا،و(1) مجزر فى الفشن، و(2) بأهناسيا، مع فتح جميع المجازر الـ 17 خلال أيام العيد.

وتم التأكيد على ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد فى أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أية حالات طارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء أطقم التمريض للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

والتأكيد على اتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية معدات وأفراد الحماية المدنية لمواجهة أى طوارئ قد تحدث أثناء العيد، وتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهى لمنع حدوث أية اختناقات مرورية، بجانب التشديد على إحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد للت أكد من سلامتها وصلاحيتها وإلتزام أصحابها بالأعداد المحددة مع توافر كافة شروط الأمان والسلامة، على أن تقوم شركة مياه الشرب بمتابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.