محافظ المنيا يلتقى شباب مركز ديرمواس غدًا ضمن مبادرة "انجازات وطموحات"

أعلن اللواء عصام البديوى محافظ المنيا عن عقد سلسلة من اللقاءات مع شباب المحافظة بالمراكز التسعة تحت عنوان "المنيا-انجازات وطموحات"، بهدف الاستماع إلى افكار ومقترحات الشباب فى كافة انحاء المراكز والمدن، وعرض ما تم انجازه وتحقيقه خلال الاشهر الماضية ومناقشة أحد أهم المشاكل التى تواجه الشباب وهى مشكلات البطالة وكيفية التغلب عليها.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع عقده لمناقشة الية تنظيم تلك اللقاءات والمستهدف منها أن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية لاشراك الشباب بشكل تفاعلى فى حل القضايا المجتمعية مع أجهزة الدولة المعنية بهدف دعم وتفعيل دور الشباب فى المجتمع واسترشادا بأفكار الشباب البناءة فى حل القضايا المجتمعية المختلفة.

ولفت أن اللقاء الاول مع شباب المراكز سيعقد غدا الثلاثاء فى مركز ديرمواس بقاعة الوحدة المحلية للمركز، بمشاركة شباب ممثلين عن المركز والمجلس القومى للمرأة ومديرية الشباب والرياضة.

من جانبه، أوضح مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة أن اللقاء سيعقد بشكل دورى مع شباب المراكز، وسيتم خلال اللقاء عرض نماذج شبابية ناجحة، تعطى الامل والايجابية ونقدم من خلالهم النموذج والقدوة لمساعدة الاخرين على النجاح والتميز، إلى جانب عرض ابرز الصعوبات والتحديات التى واجهتهم فى العمل وطرق التغلب عليها.

وأضاف سيكون اللقاء على جلستين الاولى ستتضمن كلمة للمحافظ وعرض النماذج الناجحة، اما الثانية فستكون حوار مع الشباب من خلال استقبال اسئلتهم والإجابة عليها.

هذا ويشارك فى اللقاءات مديرية الشباب والرياضة، مديرية الثقافة، مكتبة مصر العامة، ادارة الاستثمار ووحدة التنمية الاقتصادية والبشرية بالمحافظة، والمجلس القومى للمرأة.