video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يلتقى شباب مركز ديرمواس غدًا ضمن مبادرة "انجازات وطموحات"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:36 م
محافظ المنيا يلتقى شباب مركز ديرمواس غدًا ضمن مبادرة "انجازات وطموحات" اللواء عصام البديوي محافظ المنيا
إضافة تعليق
أعلن اللواء عصام البديوى محافظ المنيا عن عقد سلسلة من اللقاءات مع شباب المحافظة بالمراكز التسعة تحت عنوان "المنيا-انجازات وطموحات"، بهدف الاستماع إلى افكار ومقترحات الشباب فى كافة انحاء المراكز والمدن، وعرض ما تم انجازه وتحقيقه خلال الاشهر الماضية ومناقشة أحد أهم المشاكل التى تواجه الشباب وهى مشكلات البطالة وكيفية التغلب عليها.
 
وأضاف المحافظ خلال اجتماع عقده لمناقشة الية تنظيم تلك اللقاءات والمستهدف منها أن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية لاشراك الشباب بشكل تفاعلى فى حل القضايا المجتمعية مع أجهزة الدولة المعنية بهدف دعم وتفعيل دور الشباب فى المجتمع واسترشادا بأفكار الشباب البناءة فى حل القضايا المجتمعية المختلفة.
 
ولفت أن اللقاء الاول مع شباب المراكز سيعقد غدا الثلاثاء فى مركز ديرمواس بقاعة الوحدة المحلية للمركز، بمشاركة شباب ممثلين عن المركز والمجلس القومى للمرأة ومديرية الشباب والرياضة.
 
من جانبه، أوضح مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة أن اللقاء سيعقد بشكل دورى مع شباب المراكز، وسيتم خلال اللقاء عرض نماذج شبابية ناجحة، تعطى الامل والايجابية ونقدم من خلالهم النموذج والقدوة لمساعدة الاخرين على النجاح والتميز، إلى جانب عرض ابرز الصعوبات والتحديات التى واجهتهم فى العمل وطرق التغلب عليها.
 
وأضاف سيكون اللقاء على جلستين الاولى ستتضمن كلمة للمحافظ وعرض النماذج الناجحة، اما الثانية فستكون حوار مع الشباب من خلال استقبال اسئلتهم والإجابة عليها.
 
هذا ويشارك فى اللقاءات مديرية الشباب والرياضة، مديرية الثقافة، مكتبة مصر العامة، ادارة الاستثمار ووحدة التنمية الاقتصادية والبشرية بالمحافظة، والمجلس القومى للمرأة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مركز ملوى بالمنيا يتابع أعمال إضافة المواليد الجدد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المنيا

اخبار المنيا

محافظ المنيا




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة