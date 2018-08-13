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محافظ القليوبية يفتتح معرض منتجات جامعة بنها استعدادا لعيد الأضحى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:26 م
محافظ القليوبية يفتتح معرض منتجات جامعة بنها استعدادا لعيد الأضحى جانب من افتتاح معرض منتجات جامعة بنها
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، في افتتاح معرض بيع منتجات الجامعة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك في إطار مساهمة الجامعة في مواجهة غلاء الأسعار في هذا الموسم، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا، والدكتور حسين مغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب، والدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع، ونجوى العشيري رئيس مجلس مدينة بنها.

وتفقد المحافظ ورئيس جامعة بنها أركان المعرض التي تضمنت بيع كافة منتجات الجامعة من لحوم ودواجن وألبان ومنتجات غذائية، لتقديمها للجمهور باسعار مخفضة لمواجهة موجة غلاء الاسعار، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد السيد القاضي، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جامعة بنها دائما صاحبة المبادرات التي تهدف في المقام الأول خدمة المجتمع والحفاظ على المواطن من لهيب الأسعار، وخاصة في هذا الموسم، والعمل على تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

 


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