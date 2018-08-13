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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:27 م
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محافظ القليوبية يتفقد 4 مشروعات تنموية بالقناطر الخيرية بتكلفة 480 مليون جنيه

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:06 م
محافظ القليوبية يتفقد 4 مشروعات تنموية بالقناطر الخيرية بتكلفة 480 مليون جنيه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عدد من المشروعات التنموية، اليوم الإثنين، بمدينة القناطر الخيرية، والتى تخدم مجالات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، والتى بلغت إجمالى تكلفتها 480 مليون جنيه، ورافقه رجب النقيدى رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، وذلك فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى بإجمالى تكلفة 281 مليون جنيه، والتى من المقرر الانتهاء منها منتصف العام المقبل، إلى جانب وضع حجر الأساس للوحدة المحلية بأجهور الصغرى بإجمالى تكلفة 5 ملايين جنيه، على أن تنتهى الأعمال بها نهاية العام الجارى.

كما تفقد "عشماوى" أعمال التطوير والإنشاء بمحطة معالجة أجهور بإجمالى تكلفة 100 مليون جنيه، وتفقد محطة معالجة شبرا شهاب بالقناطر الخيرية بتكلفة 100 مليون جنيه.

 


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