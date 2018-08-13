محافظ الإسماعيلية يشهد ورشة العمل التدريبية للعاملين بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، فعاليات ورشة العمل التدريبية للعاملين بإدارات خدمة المواطنيين والمراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية، وبوابة الشكاوى الإلكترونية بالمحافظة، والتى نظمها وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء .

وقد تم تنظيم ورشة العمل التدريبية بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، فى حضور جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل دور المتدربين ومسئولى العمل بالمنظومة فى التعامل مع الشكاوى الجماهيرية بمختلف أشكالها ومستوياته، ومتابعة العمل على حلها وتحقيق المزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنيين ومقدمى وأصحاب الشكاوى والرد عليهم فى أسرع وأقل وقت ممكن.