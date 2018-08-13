محافظ الإسماعيلية يشارك الشباب فى تجميل وتطوير ميدان "30 يونية"

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمقدم محمد عبد الله نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، على مشاركة جموع الطلائع والكشافة لمراكز الشباب، فى قيامهم بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل ميدان "30يونية" بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للشباب.

وشارك محافظ الإسماعيلية، فى غرس الأشجار، وأشاد بمشاركة الشباب فى تجميل ورفع كفاءة الميدان، مما يعكس مدى الولاء والانتماء لديهم، ويرسخ فى نفوسهم الإخلاص للوطن.

كما أشاد "طاهر"، بجهود مديرية الشباب والرياضة والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظة، من أجل دعم ومساندة الشباب باعتبارهم ذخيرة الوطن، وقادة المستقبل لمصر الجديدة.