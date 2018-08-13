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الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:15 م
خالد صلاح
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محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:03 م
محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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ترأس اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، جلسة الاجتماع الدورى لمجلس ادارة المجمع التعليمى للغات والتى عقدها المحافظ بحضور رضا حسام الدين مدير عام المجمع والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويحيى عبد الملك وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد رشاد المفوض عن صندوق دعم وتنمية المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم وذلك لاستعراض ومتابعة الاجراءات التنفيذية والاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، والوقوف على إجراءات ومناقشة سبل تطوير ورفع مستوى الأداء بمدارس المجمع. 

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى للمدرسة الدولية فى حضور المهندسة أميرة أحمد أبوزيد نائب رئيس مجلس أمناء المدرسة والمستشار إسلام نمر عضو مجلس الأمناء، حيث تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من أعمال التوسعات الجديدة بالمدرسة وتأكيد المحافظ على الالتزام بالكثافة بالفصول الدراسية بالمدرسة، وعدم السماح بتجاوزها.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء بشكل عام على مستوى كافة المدارس بالمجمع جنبا إلى جنب مع الجهاز الإدارى من أجل تذليل أى معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التعليمية.

 

 
 
 

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