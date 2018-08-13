محافظ أسيوط: توزيع 30 أضحية و200 زى مدرسى على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا

أسيوط - ضحا صالح

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن إنتهاء الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، مشيراً إلى توزيع 30 أضحية على الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل بالقرى والنجوع الأكثر إحتياجاً بالإضافة إلى توزيع 200 زى مدرسى على الأطفال بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، فضلاً عن إقامة المعارض الخيرية وتوزيع الأضاحى والملابس لإدخال البهجة والسرور على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا .

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط، إنه سوف يتم توزيع لحوم 30 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك، على 30 جمعية اهلية من خلال جمعية الأورمان، مجانا، وذلك لتوزيعها على الأسر الفقيرة بالقرى الأكثر إحتياجاً، بالإضافة إلى توزيع 200 زى مدرسى لأطفال الأسر الفقيرة والمستحقة للمساعدة .

وأضافت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط، إنه تم إقامة معرض خيرى للملابس الجديدة للأسر الفقيرة والأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إقامة معرض للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة بأسعار مخفضة لجميع المواطنين لتوفير احتياجاتهم قبل الاحتفال بالعيد، ومساعدة الجمعيات الأهلية والأسر الريفية فى عرض منتجاتهم وتسويقها، وفتح فرص عمل جديدة لهم لرفع مستواهم الاجتماعى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة .

كما أكد محافظ أسيوط، على وضع خطة دورية لغسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه بكافة أنحاء المحافظة، والتى تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمل، والشوائب الأخرى، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والوادى الجديد، ومديرية الصحة، وقطاع المعامل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على عدم إدخار أى جهد لرفع كفاءة مياه الشرب التى تضخ للمواطنين، وإيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن.

وقال محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط انه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة من (غربلة – وتخثير - وترسيب – وتقطير - وتطهير) فى عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائى بالمحطة وفى وجود مسئول الشئون الصحية، مما يضمن ذلك جوده المياه المنتجة من المحطة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، إنه قام فريق من فنيين وعمال الشركة، وأعضاء مديرية الصحة، ببدء تنفيذ تلك الخطة الدورية بغسيل وتعقيم مروقات محطتى نزلة عبد اللاه والقوصية، موضحاً أن عملية الصيانة والتطهير تتم عن طريق تفريغ المروق من المياه، وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة، وإزالة العوالق المترسبة، وتعقيمه، وكذلك عمل الصيانة المطلوبة لمكونات المروق.

وأوضحت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم متابعة عملية غسيل وتطهير المروقات بمحطة القصير العملاقة، كما تم التعرف على خطوات تطهير وتنقية المياه بدءا من استقبال المياه من نهر النيل –المصدر- مروراً بأحواض المروقات، حتى المرشحات، ثم الاتجاه إلى الخزان الذى يقوم بدفع المياه للشبكة بدائرة مركز ومدينة القوصية.

وأكدت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه يتم بصفة دورية تنظيم حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، بناءا على تعليمات محافظ أسيوط وقرارات المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث تم تنفيذ 12قرار إزالة تعديات على النيل خلال حملة مكبرة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم إستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز فى إزالة الإشغالات والتعديات، وفى وجود غطاء أمنى، وأعضاء إدارة أملاك الدولة بالمركز وعدد من مساعدى رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مشيرة إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع الشرطة لعمل الدراسات الأمنية وتأمين حملت الإزالة.