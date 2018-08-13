مجلس الشيوخ الروسى: موسكو سترد على دخول المدمرة الأمريكية البحر الأسود

موسكو (أ ش أ)

قال عضو لجنة الدفاع فى مجلس الشيوخ الروسى فرانسيتش كلينيتسفيتش اليوم الاثنين، إن موسكو سترد على الدخول الأخير للمدمرة الأمريكية "كارنى" الحاملة للصواريخ الموجهة فى البحر الأسود.

وأفاد الأسطول السادس التابع للبحرية الأمريكية - فى بيان نقتله وكالة أنباء "سبوتنيك" فى نشرتها الإنجليزية- "بإن مدمرة الصواريخ الأمريكية الموجهة (يو إس إس كارنى) دخلت البحر الأسود يوم الأحد، من أجل إجراء عمليات أمنية بحرية وتعزيز القدرة والتشغيل المتبادل مع الحلفاء والشركاء فى منطقة."

وصرح كلينيتسفيتش - تعقيبا على البيان - "من المؤكد أن رد الفعل لن يكون تلقائيا، سيكون ضمن برنامج السيطرة الأمنية الروسية فى البحر الأسود".

وزعم المشرع الروسى أن دخول المدمرة إلى البحر الأسود فى الواقع كان محاولة "لاستفزاز روسيا... فلدينا أعصاب قوية ولن يستفز أحد ... الاستفزازات لن تنجح".

وقال كلينيتسفيتش إن الادعاءات بأن روسيا كانت تهدد أى دولة تبدو "سخيفة" لإننا لدينا شعور بأن الولايات المتحدة تخطط لتواجد مستمر فى البحر الأسود.

وتعتبر منطقة البحر الأسود مصدرًا للتوتر بين روسيا والغرب، حيث يعمل حلف الناتو على زيادة وجوده هناك كجزء من عمليات "الوجود الأمامى المعزز" لدعم حلفائه فى المنطقة، وبالتحديد عن طريق إجراء التدريبات العسكرية الدولية "نسيم البحر 2018".