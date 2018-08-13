مجلس الأمن يدعو إلى انتقال سلمى للسلطة فى الكونغو الديموقراطية

أ ف ب

رحب مجلس الأمن الدولى الإثنين بقرار الرئيس جوزف كابيلا عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية مؤكدا انه يتعين ان تفضى الانتخابات إلى انتقال سلمى للسلطة.

وأذعن كابيلا الذى يتولى الحكم منذ 2001، الأسبوع الماضى على ما يبدو لضغوط دولية عندما اختار ائتلافه الحاكم ايمانويل رامازانى شادارى مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى 23 ديسمبر.

ورحب المجلس فى بيان أعدته فرنسا "باحترام الرئيس جوزف كابيلا للدستور الكونغولى".

وقال أعضاء المجلس إنه يتعين على "الطبقة السياسية الكونغولية برمتها والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات" أن تواصل "تصميمها على ضمان نجاح باقى العملية الانتخابية ما يفضى إلى انتقال سلمى للسلطة".

وحضت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كابيلا على أن يعلن بوضوح أنه لن يسعى لولاية أخرى وسط مخاوف من أن عدم تنحيه قد يثير أعمال عنف.

ولم تعرف الكونغو الديموقراطية انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا فى 1960.

ويعتزم وفد من مجلس الامن زيارة الكونغو الديموقراطية قبل الانتخابات وقد تتم الزيارة فى أكتوبر.