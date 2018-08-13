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مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط طالب وسائق يتاجران فى العملة بالشروق

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:00 ص
مباحث الأموال العامة تتحرى عن نشاط طالب وسائق يتاجران فى العملة بالشروق تجارة العملة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الأموال العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لطالب وسائق تخصصا فى الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال المضبوطة وإيداعها خزينة البنك المركزى المصرى. وقررت النيابة العامة حجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما، نجح ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينين بكمين الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة الشروق، فى القبض على "محمود ع م" 21 سنة، طالب، و"محمد س ع" 36 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية "هتك عرض" أثناء استقلالهما السيارة رقم 124142 ملاكى الإسماعيلية ماركة هيونداى فيرنا "قيادة الثانى، ملك شقيقة والدته".

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزة المتهم الأول حقيبة رياضية بداخلها 41 ألف دولار أمريكى، 7445 ألف جنيه إسترلينى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وأنهما تحصلا عليها من مكتب صرافة بمحافظة الإسماعيلية وكانوا فى طريقهم لتسليمها لأحد الأشخاص "وائل صبرى" صاحب شركة أدوات كهربائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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