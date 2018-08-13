مالطا تستقبل زورقا يقل 114 مهاجرا ضلوا طريقهم

أ ف ب

تولت سفينة دورية مالطية صباح الإثنين انقاذ نحو 114 مهاجرا ضلوا طريقهم على بعد 53 ميلا بحريا من جنوب الجزيرة وأوصلتهم الى الشاطىء، وفق ما افادت البحرية المالطية.

وجرت العملية فى المياه الدولية، وتحديدا فى منطقة البحث والانقاذ التابعة لمالطا، وأوضحت البحرية أن زورق المهاجرين كان على وشك الغرق.

ونهاية يوليو، انقذت مالطا 19 مهاجرا فى المياه الدولية واستقبلتهم.

ولم تكن سلطات مالطا تقبل سوى الحالات الطبية الطارئة والمهاجرين الذين يتم انقاذهم فى مياهها الاقليمية.

لكن الضغوط ازدادت على مالطا بسبب تصلب الحكومة الايطالية الجديدة التى ترفض منذ يونيو استقبال اى مهاجر.

ونهاية يونيو، وافقت مالطا على استقبال اكثر من 230 مهاجرا انقذتهم منظمة المانية غير حكومية قبالة ليبيا بعدما تلقت ضمانات انه ستتم اعادة توزيعهم على عشر دول اوروبية.

لكن مالطا ومثلها ايطاليا ترفض حاليا استقبال 141 مهاجرا انقذتهم الجمعة السفينة اكواريوس التى تستخدمها منظمتا "اس او اس المتوسط" و"اطباء بلا حدود".