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لو مسافر أى مكان.. تعرف على توقعات الطقس خلال 48 ساعة المقبلة × 20 معلومة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:21 م
لو مسافر أى مكان.. تعرف على توقعات الطقس خلال 48 ساعة المقبلة × 20 معلومة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال اليومين المقبلين الثلاثاء والأربعاء ، وذلك فى نقاط مبسطة نوضحها فيما يلى:-
أولا: توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء: 
 
1-يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية.
 
2- الطقس حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية 
 
4- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على  جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس  مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
5- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.
 
6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32  والصغرى 25 درجة.
 
7- درجات الحرارة المتوقعة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 35 والصغرى 26 ، درجة.
 
8- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 والصغرى 28 درجة.
 
9- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة.
 
10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 والصغرى 30 درجة 
 
 
ثانيا : توقعات حالة الطقس الأربعاء :
 
11-يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية.
 
12- الطقس حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
13- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية 
 
14- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على  جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس  مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
15- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 24 درجة 
 
16- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32  والصغرى 25 درجة 
 
17- درجات الحرارة المتوقعة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 درجة.
 
18- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 37 والصغرى 28 درجة.
 
19- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة.
 
20- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 والصغرى 30 درجة.

 


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