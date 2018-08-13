لو مسافر أى مكان.. تعرف على توقعات الطقس خلال 48 ساعة المقبلة × 20 معلومة

ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال اليومين المقبلين الثلاثاء والأربعاء ، وذلك فى نقاط مبسطة نوضحها فيما يلى:-
أولا: توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء:
1-يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية.
2- الطقس حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية
4- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
5- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.
6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 والصغرى 25 درجة.
7- درجات الحرارة المتوقعة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 35 والصغرى 26 ، درجة.
8- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 والصغرى 28 درجة.
9- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة.
10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 والصغرى 30 درجة
ثانيا : توقعات حالة الطقس الأربعاء :
11-يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية.
12- الطقس حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
13- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية
14- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
15- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 24 درجة
16- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 والصغرى 25 درجة
17- درجات الحرارة المتوقعة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 درجة.
18- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 37 والصغرى 28 درجة.
19- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة.
20- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 والصغرى 30 درجة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة