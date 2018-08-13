لو مسافر أى مكان.. تعرف على توقعات الطقس خلال 48 ساعة المقبلة × 20 معلومة

ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال اليومين المقبلين الثلاثاء والأربعاء ، وذلك فى نقاط مبسطة نوضحها فيما يلى:-

أولا: توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء:

1-يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية.

2- الطقس حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية

4- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

5- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 والصغرى 25 درجة.

7- درجات الحرارة المتوقعة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 35 والصغرى 26 ، درجة.

8- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 والصغرى 28 درجة.

9- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 والصغرى 30 درجة

ثانيا : توقعات حالة الطقس الأربعاء :

11-يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية.

12- الطقس حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

13- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية

14- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

15- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

16- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 والصغرى 25 درجة

17- درجات الحرارة المتوقعة بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 درجة.

18- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

19- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة.

20- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 والصغرى 30 درجة.