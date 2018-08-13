كل حلفاءك باعوك يا دونالد.. مساعدة سابقة للرئيس الأمريكى تكشف أسراره فى كتاب جديد بعنوان "المعتوه".. أوماروسا نيومان: ترامب يواجه صعوبة فى معالجة المعلومات المعقدة ولا يشارك ببعض أهم القرارات المؤثرة على أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

يتساقط حلفاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب واحدا تلو الآخر داخل البيت الأبيض والإدارة، حتى أنه مع مرور أقل من عامين على توليه الحكم، انقلب عليه كثيرون بعضهم كان من أبرز المقربين إليه مثل المخطط الإستراتيجى السابق بالبيت الأبيض ستيف بانون.

أحدث المنضمين إلى قائمة "حلفاء أصبحوا أعداء" للرئيس الأمريكى، هى أوماروسا نيومان، مساعدة سابقة سوداء، ربما كانت الوحيدة من غير البيض داخل البيت الأبيض وتفاخر بها ترامب على أنها دليل التنوع بين العاملين معه. أوماروسا سبق أن شاركت مع ترامب فى برنامجه لتلفزيون الواقع "المتدربون"، والتى تصدر كتابا عن تجربتها القصيرة فى العمل معه داخل البيت الأبيض.

واستبقت أوماروسا صدور الكتاب بتصريحات أكدت فيها، على أن ترامب استخدم لفظ "زنجى" العنصرى أثناء تصوير برنامج تلفزيون الواقع وهو ما رأت أنه يؤكد عنصريته.

يأتى هذا قبل أيام من صدور الكتاب الذى يحمل عنوان "المعتوه: شهادة من الداخل لبيت ترامب الأبيض". وتناقش فى الكتاب سماعها تسجيلا لترامب وهو يتلفظ بالكلمة دون أن تكون استمتعت بنفسها للرئيس وهو يقوله، لكنها أوضحت أنها استمعت للتسجيل شخصيا بعد انتشار أخبار كتابها فى الصحافة.

وفى مقابلة مع قناة NBC ، قالت أوماروسا، إنها سمعت على مدار عامين بوجود هذا التسجيل، وعندما سمعته بنفسها تأكدت من الأمر وكان أكثر ما تخشاه أن ترامب مخادع وأنه كان يتنكر فى صورة شخص منفتح على التواصل مع المجتمعات المتنوعة. لكن عندما يتحدث بهذه الطريقة، الطريقة التى فعلها فى الشريط المسجل، فإنه عنصرى حقا.

ولم تحدد مساعدة الرئيس السابقة متى تم تسجيل الشريط، لكنها قالت إنه كان فى الوقت الذى كان يشارك فيه ترامب فى البرنامج والعروض الترويجية فى أوائل عام 2015.

ووصفت نيومان نفسها بأنها متواطئة فى خداع البيت الأبيض للشعب الأمريكى، والحديث عن اهتمامه بالدفاع عن البيض. وتابعت قائلة " لقد تأخر الوقت، لكن سأقول هذا لكم، كنت متواطئة فى تضليل البيت الأبيض هذا للأمة.. إنهم مستمرون فى خداع الأمة بمدى تراجعه الذهنى ومدى الصعوبة التى يواجهها فى معالجة المعلومات المعقدة، وكيف أنه لا يشارك فى بعض القرارات الأكثر أهمية التى تؤثر على بلادنا". وأضافت: كنت متواطئة لهذا أشعر بالندم".

وقدمت أوماروسا أيضا تسجيلا صوتيا سجلته فى عام 2017 عندما قام رئيس موظفى البيت الأبيض جون كيلى بفصلها. وفى التسجيل قال كيلى، إنه كانت هناك قضايا مهمة تتعلق بالنزاهة جعلته يطردها.

وقالت مساعدة الرئيس الأمريكى السابقة، إن هذا التسجيل تم عندما اصطحبها كيلى إلى غرفة إدارة الأزمة المعروفة باسم Situation Room وهى مكان مؤمن بشكل خاص يعالج فيه الرئيس وكبار مساعديه أزمات الأمن القومى الكبرى فيه، ولا يسمح فيه بالمكالمات الهاتفية. وقالت نيومان، إن هذا كان الاجتماع الوحيد لها مع كيلى خلال الوقت الذى قضته فى البيت الأبيض.

وردا على صدور هذا الكتاب، وصف ترامب مساعدته السابقة بأنها وضيعة. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابى ساندرز: "بدلا من قول الحقيقة عن الرئيس الصالح ترامب وما تبذله إدارته لجعل أمريكا آمنة ومزدهرة، فإن هذا الكتاب ملىء بالأكاذيب والاتهامات الباطلة".

وفى كتابها الجديد، قالت نيومان، إن ترامب أراد أن يؤدى القسم على نسخة من كتابه "فن الصفقة" بدلا من الإنجيل.

وبحسب ما ذكر موقع "سلات" الذى حصل على نسخة من الكتاب، تقول أوماروسا: "سألنى ترامب ما رأيك فى القسم على كتاب "فن الصفقة"، مشيرًا إلى أن الكتاب حقق أفضل المبيعات وقال إنه الكتاب الأعظم فى مجال البيزنس على مر العصور، ويتعلق بالكيفية التى سأبرم بها صفقات هائلة لهذا البلد.

ورغم أن بعض التقارير، لفتت مساعدة الرئيس الأمريكى السابقة، إلى أن هذه التعليقات كانت مزاحا، إلا أن نيومات قالت إنها اعتقدت أنه كان هناك اقتراحا جديا خلف هذا المزاح.