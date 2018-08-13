قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا فى الضفة الغربية

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قال نادى الأسير اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.

وأوضح النادى فى بيان صحفي، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، ومواطنين من محافظة بيت لحم، وثلاثة مواطنين من بلدتى بيت كاحل وحلحول فى محافظة الخليل، بالإضافة إلى اعتقال مواطن واحد من كل من بلدة بيت عور التحتا فى محافظة رام الله ومن محافظة قلقيلية ومن بلدة القبيبة التابعة لمدينة للقدس.

من ناحية أخرى، أعلن الأسيران صدام عوض (28 عاما) من بلدة بيت أمر، وعباس أبو عليا (21 عاما) من بلدة المغير، إضرابهما المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري.

وأوضح نادى الأسير أن الأسير عوض اعتقل عدة مرات بدأت منذ عام 2009 وقضى ما مجموعه سبع سنوات فى معتقلات الاحتلال، وهو أحد الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة عام 2011، ثم أُعتقل مجددا لمدة أربع سنوات وأفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته، ثم أعيد اعتقاله إداريا فى شهر أبريل من العام الحالي.

وأشار إلى ان الأسير أبو عليا معتقل إدارى منذ (14) شهرا وقد صدر بحقه أمر إدارى جديد لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم فى معتقل عوفر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أفادت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة معتقلات الاحتلال قامت بنقل الأسير أنس شديد (21 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إلى عيادة معتقل الرملة، عقب تعليق اضرابه المفتوح عن الطعام مساء الخميس الماضي، بعد التوصل لاتفاق مع ادارة السجون يقضى بأن يكون التمديد هذا هو التمديد الأخير له، وسيتم الافراج عنه بتاريخ 19122018.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شديد بتاريخ 2262017، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إدارى متتالية، ومن ثم أعلن اضرابه وهو فى معتقل عوفر بتاريخ 1872018، وجرى نقله فيما بعد إلى زنازين العزل الانفرادى فى معتقل هداريم، علما أن هذا الإضراب هو الثالث الذى خاضه خلال عامين، أحدهما استمر لمدة 90 يوما عام 2016.