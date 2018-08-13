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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:27 م
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فيديو وصور.. انخفاض أعداد المصيفين بالإسكندرية بسبب العيد والمدارس

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:22 م
فيديو وصور.. انخفاض أعداد المصيفين بالإسكندرية بسبب العيد والمدارس انخفاض أعداد المصيفين بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية ، انخفاضا نسبيا فى أعداد المصيفين المتوافدين على المحافظة، حيث لم تشهد شواطئ الإسكندرية الإقبال المعتاد خاصة فى شهر أغسطس من كل عام، وذلك بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى، واقتراب العام الدراسى الجديد الذى يبدأ لأول مرة فى 1 سبتمر وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

انخفاض-المصطافين-(1)

من جانبه، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإقبال على الشواطئ يتأثر بعدة عوامل منها الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التى تشهد فيها الشواطئ إقبالا كبيرا قد تصل إلى نسبة إشغال 100%، فيما تقل تلك النسبة فى الأيام العادية لتتراوح من 60 إلى 80%، وتقل تدريجيا باقتراب العام الدراسى الجديد، لينتهى الموسم الصيفى فى منتصف سبتمر من كل عام.

انخفاض-المصطافين-(2)

من جهة أخرى، أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على تكثيف الجهود حاليا ، استعدادا لاستقبال الوافدين إلى الإسكندرية فى عيد الأضحى المبارك، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة وشن حملات دورية على مستأجرى الشواطئ لعدم استغلال المصطافين، والالتزام بالأسعار المعلنة فى كراسة الشروط ، مع الحفاظ على نظافة الشاطئ ورفع المخلفات أول بأول، وكذلك تأمين منظومة الغطاسين والحفاظ على أرواح المصطافين من الغرق، بوجود مسعف لكل شاطئ، وتوفير عدد من "جيت سيكى" للمساهة فى منظومة الانقاذ من الغرق فى عدد من الشواطئ المجانية.

 

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