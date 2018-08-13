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فيديو .. لحظة تحرير طفلة الحوامدية وتسليمها لأسرتها بعد ضبط المتهم

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:15 م
فيديو .. لحظة تحرير طفلة الحوامدية وتسليمها لأسرتها بعد ضبط المتهم لحظة تسليم الطفله لأسرتها
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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حصلت "اليوم السابع" علي فيديو تحرير طفلة الحوامدية المخطوفة وتسليمها لأسرتها، فى أقل من ثلاث ساعات من الواقعة بعدما نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط المتهم الذي قام بخطفها لمساومة أسرتها علي مبلغ 10 آلاف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث مركز شرطة العياط مفادها قيام المدعو "عمر.م.ع ، سن 46 "، ترزى، ومقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه فى 3 قضايا هي القضية رقم 380/2000 جنايات مركز العياط "خطف طفلة"، القضية رقم 486/2001 جنايات مركز العياط "خطف وتعدى"، القضية رقم 11719/2018 جنايات مركز العياط "سرقة هاتف محمول"، باصطحاب طفلة عمرها حوالى 5 سنوات إلى داخل مسكنه.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لمسكن المذكور وتبين تواجده أعلى سطح منزله وبصحبته الطفلة "أية.ح.س، سن 5 سنوات"، وبمواجهته اعترف باستدراجها لمسكنه بقصد مساومة أهليتها على دفع مبلغ مالى عشرة آلاف جنيه مقابل إعادتها، وبفحص بلاغات الغياب تبين أنها غير مُبلغ بغيابها.

فى وقت لاحق وعقب ضبط المتهم المذكور تبلغ لقسم شرطة الحوامدية من المدعوة "خلود.ا.م ، 29 سنة "، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الحوامدية – بغياب كريمتها "الطفلة المذكورة" ولم تتهم أحدا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2229/2018 إدارى قسم شرطة الحوامدية وباستدعائها تعرفت على كريمتها المذكورة .

 


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